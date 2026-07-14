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        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Yolçatı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.K. ile E.Ş. ve A.Ş. arasında kavga çıktı.

        Tabancanın ve demir sopanın da kullanıldığı kavgada, M.K. ve A.Ş. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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