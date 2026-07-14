Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.07.2026 - 10:37 Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yolçatı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.K. ile E.Ş. ve A.Ş. arasında kavga çıktı.
Tabancanın ve demir sopanın da kullanıldığı kavgada, M.K. ve A.Ş. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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