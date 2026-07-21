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        Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.

        Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.


        İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.


        Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

        Öte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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