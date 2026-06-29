Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.



Habib-i Neccar Dağı eteğinde bulunan ve "Mağara Kilise" olarak bilinen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar almayan kilisede düzenlenen tören, dua okunmasıyla başladı.



Daha sonra burada, Tarsus Episkoposu Pavlus Orduluoğlu​​​​​​​'nun yönettiği ayin düzenlendi.



İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.



Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek dağıtıldı.

