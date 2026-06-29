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        Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

        Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

        Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

        Habib-i Neccar Dağı eteğinde bulunan ve "Mağara Kilise" olarak bilinen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar almayan kilisede düzenlenen tören, dua okunmasıyla başladı.

        Daha sonra burada, Tarsus Episkoposu Pavlus Orduluoğlu​​​​​​​'nun yönettiği ayin düzenlendi.

        İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

        Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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