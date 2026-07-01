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        Hatay'da tırda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Hatay'da tırda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak Topboğazı mevkisinde durdurdu.

        Ekipler, narkotik köpeği Pamuk'un da katılımıyla arama yaptıkları aracın dorsesinde, çuvallar içerisinde gümrük kaçağı 30 bin paket sigara buldu.

        Sürücü M.A.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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