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        Hatay'da uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Hatay'da uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.

        Hatay Yeşilay Şubesi öncülüğünde "Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla uçurtma uçurdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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