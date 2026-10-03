Hatay'da uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.
Giriş: 03.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu.
Hatay Yeşilay Şubesi öncülüğünde "Hareket et, sağlıklı yaşa, birlikte uçuralım" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Bulvarı'ndaki sahil bandında düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla uçurtma uçurdu.
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