Hatay'da uçuruma yuvarlanan arazözdeki 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen arazöz, Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından 6 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Beytullah Kertlez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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