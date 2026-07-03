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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Antakya ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde 8 kilo 900 gram skunk, 125 gram sentetik uyuşturucu, 56 ecza hapı ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, M.Y, Z.K, İ.A, H.S.S, Z.O. ve H.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, Z.K, İ.A. ve H.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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