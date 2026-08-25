Hatay'da üzerine galvaniz borusu düşen işçi öldü

Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine, beton dökümü yapan beton mikserindeki galvaniz borusu yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

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