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        Hatay'da üzerine galvaniz borusu düşen işçi öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde üzerine beton mikserindeki galvaniz borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Hatay'da üzerine galvaniz borusu düşen işçi öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde üzerine beton mikserindeki galvaniz borusu düşen işçi hayatını kaybetti.

        Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine, beton dökümü yapan beton mikserindeki galvaniz borusu yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eser'in cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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