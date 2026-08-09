Hatay'da vefat eden gazinin cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Davut Gökaslan'ın naaşı defnedildi. Rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Gökaslan için Balıklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kıbrıs gazisinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı. Kılınan namazın ardından Gökaslan'ın naaşı mezarlıkta toprağa verildi.

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