Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da yarın denize girişler yasaklandı

        Hatay'da yarın denize girişler yasaklandı

        Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Hatay'da yarın denize girişler yasaklandı

        Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

        Yasağın kent genelindeki tüm sahillerde geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemesi adına vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları, görevli kurum ve güvenlik personelinin uyarı ve yönlendirmelerini dikkate almaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı
        Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı
        Altınözü'nde trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Altınözü'nde trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kırıkhan'da iki aracın karıştığı trafik kazası: 1 yaralı
        Kırıkhan'da iki aracın karıştığı trafik kazası: 1 yaralı
        Hatay, Ana Vatana Katılışı'nın 87. yılını konser programıyla kutladı
        Hatay, Ana Vatana Katılışı'nın 87. yılını konser programıyla kutladı
        Belen'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Belen'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yerleşim alanlarında görülen yılanlar doğal yaşam alanına bırakıld...
        Hatay'da yerleşim alanlarında görülen yılanlar doğal yaşam alanına bırakıld...