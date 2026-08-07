Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü. Saylak Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

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