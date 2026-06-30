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        Hatay'daki Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanış töreni düzenlendi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörden arınırsak, Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edersek, ülkemizin geleceği bambaşka olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Hatay'daki Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanış töreni düzenlendi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörden arınırsak, Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edersek, ülkemizin geleceği bambaşka olacaktır." dedi.

        İçişleri Bakanlığı himayesinde Hatay Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde muhtarların kurumsal donanımlarını, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı'nın kapanışı dolayısıyla bir otelde tören düzenlendi.

        Turan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimiyle Terörsüz Türkiye sürecinin adeta kullanım kılavuzu görevi gördüğünü söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti devletinin, terörle mücadelede asla zafiyete imkan vermeyeceğini belirten Turan, şöyle konuştu:

        "Süreç ne olursa olsun, terörle ilgili mücadelemizde yavaşlamamız, geri adım atmışlığımız söz konusu olamaz. Türkiye'ye göz uzatan, yan bakan çok sayıda örgüt var, hepsiyle ilgili mücadelemizi devam ettirmekte kararlıyız. Ülkemiz nasıl ki depremleri geride bıraktı terörü de geride bırakır. Terörden arınırsak, Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edersek, ülkemizin geleceği bambaşka olacaktır. Evlatlarımıza en büyük miras tapu, ev, araba, altın, gümüş vermek değildir, en büyük miras huzurlu ve terörsüz bir Türkiye bırakmaktır. O yüzden yoğun mesai harcıyoruz."

        Turan, Terörsüz Türkiye sürecini sabır ve kararlılıkla yürütmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

        - Uyuşturucuyla mücadele

        Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Turan, "Emniyetimiz ve jandarmamız çok özel operasyonlar yapıyor. Hiçbir ihbarı es geçmeden, hiçbir iddiayı geri plana bırakmadan üzerine gitmeye çalışıyoruz. Uyuşturucunun küçüğü, büyüğü olmaz, satanın, alanın az yapanı çok yapanı olmaz, baron mudur, baronun kralı mıdır kim varsa hepsiyle kavga etmeye, mücadele etmeye hazır bir ekibimiz var." diye konuştu.

        Muhtarlığın önemine değinen Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muhtarların özlük haklarında iyileştirme yaptıklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de muhtarların özellikle kırsal mahalleler için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        Muhtarlarla her zaman istişare içerisinde hareket ettiklerini anlatan Öntürk, "Sizlerin talebi zaten milletin talebi, bizler de milletin hizmetkarı olarak bunları yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

        Programda, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından programda emeği geçenlere teşekkür edildi, muhtarlara da katılım belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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