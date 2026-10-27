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        İlk işinin 4. gününde diri diri benzin dökülerek yakılan 19 yaşındaki İbrahim'i katledenlere ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi

        Hatay'da ilk işinin 4. gününde 2 zanlı tarafından konteynerin içerisine benzin dökülerek diri diri yakılan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın davasında sanıkların her birine ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi. Adaletin 597 gün sonra yerini bulduğunu ifade eden baba Vedat Yaşar, "Böyle bir kararın çıkmasını bekliyordum çünkü ülkemin adaletine inancım tamdı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        İlk işinin 4. gününde diri diri benzin dökülerek yakılan 19 yaşındaki İbrahim'i katledenlere ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi

        Hatay'da ilk işinin 4. gününde 2 zanlı tarafından konteynerin içerisine benzin dökülerek diri diri yakılan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın davasında sanıkların her birine ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi. Adaletin 597 gün sonra yerini bulduğunu ifade eden baba Vedat Yaşar, "Böyle bir kararın çıkmasını bekliyordum çünkü ülkemin adaletine inancım tamdı" dedi.

        Mersin'den 4 Mart 2025'te Hatay'a gelerek işçi olarak çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde görev aldı. Hayatında ilk kez bir işte çalışan Yaşar'ın yatakhane olarak kullandığı konteyner, 8 Mart 2025'te benzin dökülerek yakıldı. Yangında İbrahim Yaşar hayatını kaybederken aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı şantiyede çalışan M.K. (26) ve B.S. (33) tutuklandı. İki sanık hakkında yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 26 Ekim'de gerçekleştirildi. Karar duruşmasının ardından 2 sanığa her birine ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası aldı. Evladının uyurken yanarak öldüğünü ifade eden acılı baba Vedat Yaşar, 597 gün sonra adaletin yerini bulduğunu ve emsal bir karar olduğunu söyledi.

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        "Adalet aramaktan asla vazgeçmeyin, er ya da geç adalet yerini bulur"

        Evladının katillerinin ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası aldıklarını ifade eden acılı baba Vedat Yaşar, "597 gün sonra adalet yerini buldu. Benim oğlum İbrahim Yaşar, 4 Mart 2025'te Hatay'a çalışmaya geldi. 8 Mart 2025'te ise iki kişi, oğlumun üzerine 5 litre benzin dökerek onu canice yaktı. Bugün oğlum için emsal niteliğinde bir karar çıktı. İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 19 yıl hapis cezası verildi. Ben bu kararın emsal olacağına inanıyorum. Böyle bir kararın çıkmasını bekliyordum çünkü ülkemin adaletine inancım tamdı. Her zaman, sizin huzurunuzda da defalarca dile getirdim; adalete olan inancımı asla kaybetmedim. Bugün adalet tecelli etti ve yerini buldu. Ancak şunu da söylemek istiyorum; Oğlum bir şirketin şantiyesinde uyurken saldırıya uğradı. Biliyorsunuz, uyuyan bir insan savunmasızdır. Şirketin güvenlik zafiyeti bulunduğu gerekçesiyle de şikayetçiyiz. Bu konuyu defalarca mahkeme heyetinin huzurunda dile getirdik. Suça kim karışmışsa herkesin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. İbrahim gibi insanlar toplum için bir sayıdan ibaret görülebilir ama bizim için her biri İbrahim gibi bir evlattır. Umarım oğlum İbrahim için verilen bu karar, diğer mağdur ailelerin çocukları için de emsal olur. Umarım bundan sonra bu suçu işlemeye kalkışanlar bin kez düşünür. ‘İbrahim için böyle bir karar verildi, biz de bu suçu işlersek aynı cezayı alırız' derler. Bu kararın caydırıcı olmasını ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum. Benim gibi mağdur ailelere de tavsiyem şudur: Adalet aramaktan asla vazgeçmeyin. Er ya da geç adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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