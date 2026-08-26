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        İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.Y'nin evine operasyon düzenledi.

        Adreste 63,28 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin 600 lira ele geçiren ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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