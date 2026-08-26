İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adreste 63,28 gram sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin 600 lira ele geçiren ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.

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