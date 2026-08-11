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        İskenderun ilçesinde iş yerlerine denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:09 Güncelleme:
        İskenderun ilçesinde iş yerlerine denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SPA merkezleri ve masaj salonlarına yönelik denetim yapıldı.

        Ekiplerce 8 iş yerinde yapılan denetimlerde, belgeleri eksik olan, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatı bulunmayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

        Öte yandan çalışma izni bulunmayan 9 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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