İskenderun'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.09.2026 - 16:48 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ