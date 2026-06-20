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        Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç bir günlüğüne temsili asker oldu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç bir günlüğüne temsili asker oldu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelce Karakol Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 20 yaşındaki Down sendromlu Hüseyin Emin Sertel üniformasını giyerek yemin etti.

        Törene, Bursa'nın İnegöl ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Akpay ve Sertel'in ailesi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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