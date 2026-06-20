Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç bir günlüğüne temsili asker oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Down sendromlu genç "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelce Karakol Komutanlığı'nda düzenlenen törende, 20 yaşındaki Down sendromlu Hüseyin Emin Sertel üniformasını giyerek yemin etti. Törene, Bursa'nın İnegöl ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Akpay ve Sertel'in ailesi katıldı.

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