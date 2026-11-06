Konteynerdeki yangın sırasında yaşanan patlama kamerada
HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.
Giriş: 06.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.
İlçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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