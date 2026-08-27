Reyhanlı'da markette çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 27.08.2026 - 09:57 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, markette hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ