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        Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-15 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.

        Denetimlerde 3 bin 933 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 58 aracı da inceledi.

        Çalışmalarında dulandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlüyü yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Öte yandan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 23 kişiye de idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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