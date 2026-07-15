Samandağ ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-15 Temmuz tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama yaptı.
Denetimlerde 3 bin 933 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştiren ekipler, 2 bin 58 aracı da inceledi.
Çalışmalarında dulandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlüyü yakalayan ekipler, farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Öte yandan ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 23 kişiye de idari para cezası uyguladı.
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