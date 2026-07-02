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        Samandağ ilçesinde otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Samandağ ilçesinde otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobilden yedek lastik çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yedek lastiğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.T, H.A.Ö, A.P. ve S.A'nın gerçekleştirdiği belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyetteki ifadelerinde, kullandıkları aracın lastiklerinin sabah saatlerinde patladığını, açık lastikçi bulamadıkları için park halindeki otomobilin yedek lastiğini aldıklarını söylediği öğrenildi.

        Çalınan yedek lastik sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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