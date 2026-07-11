Tekvandoda şampiyon sporcular yetiştiren antrenör, şimdi de oğlunu Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'da yaklaşık 15 yıldır tekvando il temsilciliği yapan antrenör Hasan Erişik, yetiştirdiği sayısız başarılı sporcunun yanı sıra milli tekvandocu oğlunu da Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyor.



Kendisi de henüz 6 yaşındayken tekvandoya başlayan ve kariyerine Balkan Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok uluslararası derece sığdıran Erişik, il temsilciliğiyle Türk sporuna katkı sağlamaya devam ediyor.



Bugüne kadar 50'ye yakın milli sporcu yetiştiren tecrübeli antrenör, şimdi ise 13 yaşındaki milli sporcu oğlu Muhammet Hüseyin'in spor kariyerine yön veriyor.



Babasının antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren Muhammet Hüseyin, bu yıl Alanya'da düzenlenen Yıldızlar Doğu Grubu Türkiye Şampiyonası'nda 45 kiloda altın madalya kazandı.



Genç sporcu, mart ayında gerçekleştirilen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) ise üçüncü olarak uluslararası alanda da önemli bir derece elde etti.



Hasan Erişik, oğlunu da yetiştirdiği diğer sporcular gibi tekvandonun en üst seviyelerine taşımak ve yeni şampiyonluklara ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.









- "Şampiyon olmak istiyoruz"



Tekvando İl Temsilcisi Hasan Erişik, AA muhabirine, 4 çocuğunun da tekvandoyla iç içe büyüdüğünü söyledi.



Oğlu Muhammet Hüseyin'in ise bu sporla kendisine bir kariyer belirlediğini anlattan Erişik, şöyle devam etti:



"Baba tekvandocu olunca ister istemez ailede illa birilerine yansıyor. Oğlumun tekvandoya başlamasıyla ve devam etmesiyle ilgili ciddi bir baskımız olmadı. Kendisi de bu işi çok seviyor, keyif alarak yapıyor. Şu anda Muhammet'i inşallah Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Avrupa Şampiyonası seçmeleri olacak. Seçmelerde de ilimizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyoruz."









- "Hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak



Milli tekvandocu Muhammet Hüseyin ise babası sayesinde başladığı tekvandoyu çok sevdiğini belirtti.



Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcular arasında yer alabilmek için babasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Muhammet Hüseyin, "Hedefim milli takım seçmelerini kazanarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

