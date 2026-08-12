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        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin kurum ziyaretlerini sürdürdü

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin ve beraberindeki heyet, Antakya Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin kurum ziyaretlerini sürdürdü

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin ve beraberindeki heyet, Antakya Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Göreve yeni başlayan Bilgin, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'ı makamında ziyaret etti.

        Bilgin, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin Yapar'a bilgi verdi.

        Heyet daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım ile bir araya geldi.

        Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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