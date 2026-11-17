Iğdır'da iki farklı tekstil mağazasında hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheliden 3'ü, yeniden kente geldiklerinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağustos 2026'da yurt dışından Iğdır'a gelen 5 şüpheli, kentte faaliyet gösteren iki farklı tekstil mağazasında hırsızlık olayına karıştı. Olayların ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve şüphelilerin kullandığı güzergahları inceleyerek saha çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Ancak şüphelilerin bu süreçte yurt dışına çıktıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik takibini sürdüren polis ekipleri, ilk hırsızlık olaylarına karışan 5 kişiden 3'ünün yeniden Iğdır'a geldiğini tespit etti. Şüphelilerin daha önce hırsızlık yaptıkları iş yerlerini yeniden hedef alabileceklerini değerlendiren ekipler, söz konusu mağazaların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Yapılan planlı çalışma sonucunda şüphelilerin daha önce hırsızlık yaptıkları tekstil mağazalarından birine gelmeleri üzerine 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.