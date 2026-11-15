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        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu

        GÖÇMEN kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında termal kameralarla gözetlenen Ağrı Dağı'nın eteklerinde 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu

        GÖÇMEN kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında termal kameralarla gözetlenen Ağrı Dağı’nın eteklerinde 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İstihbarat Şube ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekipleri tarafından Ağrı Dağı eteklerinde geniş çaplı arazi taraması yapıldı. Çalışmalarda termal görüntüleme sistemlerinden de yararlanıldı.

        Taramalarda, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönelik operasyonda 11 düzensiz göçmen ile onların geçişlerini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi / Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organizatör hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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