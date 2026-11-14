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        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı

        IĞDIR'ın kurtuluşunun 106'ncı kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere kente gelen sanatçı Mustafa Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde kamera karşısına geçerek vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ceceli'ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı

        IĞDIR’ın kurtuluşunun 106’ncı kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere kente gelen sanatçı Mustafa Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde kamera karşısına geçerek vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ceceli’ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde çekilen bilgilendirme videosunda sanatçı Mustafa Ceceli ve kadın polis memuru, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Videoda vatandaşlara seslenen Mustafa Ceceli, polis, asker veya savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceğini belirterek, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ceceli, “Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112’yi arayın” dedi.

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        Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışveriş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, “Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112’yi arayın” uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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