Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da camilerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

        Iğdır'da camilerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

        Iğdır'da camilerde cuma hutbesinin ardından cemaat, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Iğdır'da camilerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

        Iğdır'da camilerde cuma hutbesinin ardından cemaat, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

        Iğdır'da camilerde "Dijital Mecrada Ahlak" konulu cuma hutbesinin ardından imamlar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılara karşı hazırladığı bilgilendirme mesajını okudu. Iğdır genelindeki tüm camilerde okunan uyarıda, dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğine dikkat çekilerek, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca biriktirilen emek ve paranın kaybedilmesine neden olabileceği belirtildi. Vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesajın kaynağını doğrulamadan para göndermemeleri ve alışveriş yaptıkları internet sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmeleri istendi. Özellikle piyasa değerinin çok altında satışa sunulan ürünler ve cazip indirimler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Uyarıda ayrıca asker, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatılarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde işlemin sonlandırılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi. Cemaatin dikkatle dinlediği uyarı, "Bir anlık dikkatsizlik, bir ömürlük birikiminize mal olmasın. Dolandırıcılara karşı dikkatli ve bilinçli olalım" mesajıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Iğdır'da gelen şehit haberi sonrası Ceceli konseri yarıda kesildi
        Iğdır'da gelen şehit haberi sonrası Ceceli konseri yarıda kesildi
        Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi
        Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi
        Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesild...
        Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesild...
        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini D...
        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini D...
        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü