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        Iğdır'da gelen şehit haberi sonrası Ceceli konseri yarıda kesildi

        IĞDIR'ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konser sırasında Malatya'da helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberini alan Vali Mustafa Fırat Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini sona erdirdi. Taşolar, "Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Iğdır'da gelen şehit haberi sonrası Ceceli konseri yarıda kesildi

        IĞDIR'ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konser sırasında Malatya'da helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberini alan Vali Mustafa Fırat Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini sona erdirdi. Taşolar, "Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm" dedi.

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Mustafa Ceceli konseri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında sanatçı Mustafa Ceceli, sahne oldu. Konser sürerken Malatya'da meydana gelen kazada 4 askerin şehit olduğu bilgisini alan Vali Mustafa Fırat Taşolar, sahneye çıktı.

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        Salonu dolduran vatandaşlara açıklama yapan Taşolar, "Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım. Iğdır halkının 4 şehidimizin olduğu bir günde böyle bir eğlenceyi yarıda kesersek şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara dua etmek adına uygun göreceğini düşündüm. Hepimizin başı sağ olsun. Ben tekrar başta sanatçımız olmak üzere tüm misafirlerimizden özür diliyorum. İnşallah kendilerini ilerleyen bir zamanda tekrar burada misafir etmek adına söz alıyorum. Şehitlerimiz adına eğer uygun görürseniz bu programı burada yarıda keselim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir araya gelmek üzere. Ben sizlerin huzurunda tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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        Sanatçı Mustafa Ceceli de şehitlere rahmet diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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