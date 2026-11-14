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        Iğdır'da polisler sanal dolandırıcılık için afiş asarak vatandaşları uyarıyor

        Iğdır'da polisler, dolandırıcılığa karşı cadde ve sokaklara afiş asıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Iğdır'da polisler sanal dolandırıcılık için afiş asarak vatandaşları uyarıyor

        Iğdır'da polisler, dolandırıcılığa karşı cadde ve sokaklara afiş asıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal dünyadaki risk ve tehditler ile bankacılıkta yapılan dolandırıcılıklara karşı çalışma yürütüyor.

        Vatandaşları bilgilendirmek adına çeşitli çalışmalar yapan polisler, banka, döviz büroları, noterler ve kuyumcuların yanı sıra işlek cadde ve sokaklara da çeşitli afişler asıyor.

        Asılan afişlerle sanal dünyadaki risk ve tehditler, mobil bankacılık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, güçlü şifre kullanımı, nitelikli dolandırıcılık, siber güvenlik ile banka ve kredi kartlarının güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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