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        Iğdır'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle anıldı

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı. Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında askerlerin şehit olması nedeniyle kutlama kapsamındaki eğlence programları ise iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Iğdır'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle anıldı

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı. Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında askerlerin şehit olması nedeniyle kutlama kapsamındaki eğlence programları ise iptal edildi.

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla kentte anma ve kutlama programı düzenlendi. Program, sabah saatlerinde 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Mehmet Çavuş Anıtı'nda düzenlenen programa geçildi. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'anı Kerim tilavetiyle devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, Iğdır'ın kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitler anıldı. Program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mehmet Çavuş Anıtı'nda bulunan ve Iğdır'da şehit olan askerlerin isimlerinin yer aldığı mermer anıtlara karanfiller bıraktı. Düzenlenen programa Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında askerlerin şehit olması nedeniyle Iğdır'ın kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kapsamında planlanan eğlence programları iptal edildi. Söz konusu kazanın yaşandığı gün, Iğdır'ın kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan Mustafa Ceceli konseri de şehit haberlerinin ardından iptal edilmişti. Kentte kurtuluş yıl dönümü, eğlence etkinlikleri yerine düzenlenen anma programlarıyla gerçekleştirildi.

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