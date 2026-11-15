Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla kontrol yapıldı.

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