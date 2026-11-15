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        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Türkiye-İran sınırında insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen operasyonda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Türkiye-İran sınırında insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen operasyonda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla kontrol yapıldı.

        İHA'ların termal teknolojisiyle yapılan devriyede 11 düzensiz göçmenin Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yerleri belirlendi.

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        Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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