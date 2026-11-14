Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı

        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli'nin de yer aldığı bir bilgilendirme videosu hazırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli’nin de yer aldığı bir bilgilendirme videosu hazırladı.

        Iğdır’ın kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kente gelen Mustafa Ceceli, Emniyet Müdürlüğü’nde kamera karşısına geçerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çekilen videoda Ceceli’ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti. Videoda özellikle telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken Ceceli, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini vurguladı. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ceceli, vatandaşlara böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları çağrısında bulundu. Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve çevrim içi işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, alışveriş yapılan internet sitelerinin güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve banka ile kart şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        REKLAM

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı video ile vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı
        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı
        Iğdır'da polisler sanal dolandırıcılık için afiş asarak vatandaşları uyarıy...
        Iğdır'da polisler sanal dolandırıcılık için afiş asarak vatandaşları uyarıy...
        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlandı
        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlandı
        Iğdır'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle anıldı
        Iğdır'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle anıldı
        Iğdır'da camilerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Iğdır'da camilerde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı