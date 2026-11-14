Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli’nin de yer aldığı bir bilgilendirme videosu hazırladı.

Iğdır’ın kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kente gelen Mustafa Ceceli, Emniyet Müdürlüğü’nde kamera karşısına geçerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çekilen videoda Ceceli’ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti. Videoda özellikle telefon aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken Ceceli, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini vurguladı. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ceceli, vatandaşlara böyle bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları çağrısında bulundu. Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve çevrim içi işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, alışveriş yapılan internet sitelerinin güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve banka ile kart şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

REKLAM

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı video ile vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.