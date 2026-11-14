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        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı

        Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen şarkıcı Mustafa Ceceli, polis memurlarıyla çektiği videoda vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı

        Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen şarkıcı Mustafa Ceceli, polis memurlarıyla çektiği videoda vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

        Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kente gelen Ceceli, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dolandırıcılıkla mücadele çalışmalara destek veren Ceceli, çektiği videoyla vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

        Ceceli, bir kadın polis memurunun da yer aldığı videoda, "Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112'yi arayın." ifadesini kullandı.

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        Polis memuru ise şu uyarıda bulundu:

        "Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112'yi arayın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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