Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Iğdır’da Ağrı Dağı eteklerinde termal kameralarla gerçekleştirilen geniş çaplı arazi taramasında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 11 düzensiz göçmen ile geçişlerini organize ettiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı Dağı eteklerinde geniş çaplı arazi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda termal görüntüleme sistemlerinden yararlanıldı. Yapılan taramalar sonucunda, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ile bu kişilerin geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 11 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM’e (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi / Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 organizatör hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.