Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da husumetli iki aile barıştırıldı

        Iğdır'da husumetli iki aile barıştırıldı

        Iğdır'da yaklaşık 10 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Iğdır'da husumetli iki aile barıştırıldı

        Iğdır'da yaklaşık 10 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı.

        Cennetabat köyünde yaşayan Kızıl ve Sevgül aileleri arasında 10 yıldır süren husumet nedeniyle çok sayıda kavga yaşandı.

        İki ailenin büyükleri husumeti sonlandırmak için MHP Iğdır İl Yönetimine başvurdu.

        Bunun üzerine MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı, Melekli Belediye Başkanı Mücahit Tanık ve il yönetimi aile fertleriyle görüşmeye başladı.

        MHP heyetinin girişimleri sonucu iki aile barışmayı kabul ederek Cennetabat Köyü Aşevi'nde bir araya geldi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, Karakoyunlu Kaymakamı İlhan Kayaş, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, aile fertleri ve MHP heyetinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edilmesinin ardından yemek verilerek barış sağlandı.

        REKLAM

        Vali Taşolar, yaptığı konuşmada, Iğdır'daki en güzel günlerden birinin yaşandığını anlatarak, "Rabb'im gönlünüzün hayır muratlarını nasip etsin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Çok sağ olun." dedi.

        MHP İl Başkanı Ateş ise köyün köklü tarihi olan bir köy olduğunu söyledi.

        Köye yakışmayan hadiseleri duyunca müdahil olmak istediklerini belirten Ateş, şunları dile getirdi:

        "Toplumsal anlamda iç barışı inşa edeceğimiz bir süreç başlattık hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Genel Başkan'ımızın öncülüğünde. Şimdi hal böyle olunca önce şehrimizden, sokağımızdan, köyümüzden başlayalım dedik. Köyün büyükleri de bu barışa destek verdi. İnşallah sadece Cennetabat'ta değil bölgemizdeki birçok köyümüzde bu tür sorunlara müdahil olacağız. Devletimiz burada. Biz çok mutluyuz. Cennetabat'ta inşallah huzurla, mutlulukla yaşasınlar ve bundan sonra bu hadiseler olmasın, biz o sebeple buradayız. Ne olursa elimizi taşın altına da koyarız. Gerekirse gövdemizi de bırakırız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Iğdır'da hurda ve atıl araçlar toplatılacak: Kurala uymayana 9 bin 440 TL c...
        Iğdır'da hurda ve atıl araçlar toplatılacak: Kurala uymayana 9 bin 440 TL c...
        Iğdır'ın havası kış gelmeden "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı
        Iğdır'ın havası kış gelmeden "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı
        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu
        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu
        Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakala...
        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakala...
        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı