Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'ın havası kış gelmeden "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı

        Iğdır'ın havası kış gelmeden "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da dağlarla çevrili coğrafi yapının hava sirkülasyonunu kısıtlaması ve ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtın etkisiyle hava kirliliği, henüz kış mevsimi başlamadan "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Iğdır'ın havası kış gelmeden "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da dağlarla çevrili coğrafi yapının hava sirkülasyonunu kısıtlaması ve ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtın etkisiyle hava kirliliği, henüz kış mevsimi başlamadan "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı.

        Kenti çevreleyen Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın oluşturduğu çanak şeklindeki coğrafi yapı, kentte hava sirkülasyonunu kısıtlayarak kirleticilerin atmosferde birikmesine ve hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

        Isınmada kullanılan kalitesiz fosil yakıtların da etkisiyle hava kirliliğinin arttığı kentte, henüz dondurucu soğukların yaşanmadığı kasım ayında PM10 değerinin Gerçek Zamanlı Hava Kalite Endeksi verilerine göre 210 seviyesine ulaşması, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

        REKLAM

        Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nde 200-300 arasındaki değerler "çok sağlıksız", 300'ün üzerindeki değerler ise "tehlikeli" olarak sınıflandırılırken, Iğdır'da ölçülen değerler, kentin hava kalitesinin kış mevsimi başlamadan ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

        - "Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir"

        Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çevre bilimleri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye'de hatta Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir olduğunu söyledi.

        Hava kirliliğinin nedenlerine değinen Altıkat, "Hava kirliliği, şehrin topoğrafik yapısıyla alakalı. Temel olarak topoğrafyasıyla ve coğrafyasıyla alakalı. Iğdır çanakta, etrafı çok yüksek, kalkan şeklinde dağlarla çevrili ve Iğdır'ın hava sirkülasyonu yok denecek kadar az." dedi.

        REKLAM

        Yükselen havanın şehirde tersine dönüp kentin üzerini kapladığını anlatan Altıkat, şöyle konuştu:

        "Normalde hava kirleticiler bacalardan çıktığında her 100 metrede bir, 1 derece sıcaklık azalmasıyla beraber baca gazı yukarı doğru hareket eder. Rüzgarın yardımıyla beraber hava kirleticiler atmosferde homojen bir şekilde dağılır. Iğdır'da böyle olmuyor. Yükselen hava ne yazık ki tersine dönüyor, şehrin üzerini kapatıyor ve bir battaniye gibi kirli hava hapsoluyor. Sıcaklık terslemesi ya da inversiyon dediğimiz olay neticesinde kirletici miktarı sürekli artıyor."

        Iğdır'daki kirleticilerin genellikle kötü yakıttan kaynaklandığını dile getiren Altıkat, "Iğdır için en çok bahsedebileceğimiz kirleticiler, 10 mikrometrelik partikül maddeler ve 2,5 mikrometrelik partikül maddeler. Kötü yakıt kullanılıyor. Iğdır'ın topoğrafyası hava kirleticilerin dağılmasına müsait değil. Ne yazık ki şehrin üzerinde kalmasına sebep oluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, işte partikül madde kirliliği çok yüksek oranlara çıkıyor. Şu an kasımın ortasındayız, havanın bu kadar kirli olmaması gerekiyor ama şimdiden çok ciddi kirlilik gözleyebiliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu
        Ağrı Dağı'nda termal kameralarla düzensiz göçmen operasyonu
        Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Iğdır'da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakala...
        Iğdır'da Özel Harekat ve İHA destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen yakala...
        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Mustafa Ceceli'den Iğdır'da dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Şarkıcı Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı videolu uyarı
        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı
        Mustafa Ceceli'den dolandırıcılık uyarısı