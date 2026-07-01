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        Iğdır FK, 2 futbolcuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Iğdır FK, 2 futbolcuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.


        Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Serkan Emrecan Terzi ile 2, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından Baran Moğultay'la da 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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