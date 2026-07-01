Iğdır FK, 2 futbolcuyu renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan Serkan Emrecan Terzi ile 2, Almanya'nın Borussia Dortmund II takımından Baran Moğultay'la da 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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