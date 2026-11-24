Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan bıçakla yaralama olayını, 10 farklı suçtan kaydı bulunan M.K'nin yaptığını belirledi.

Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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