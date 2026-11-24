Iğdır'da 10 farklı suç kaydı bulunan zanlı, yaptığı bıçaklı saldırının ardından yakalandı
Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan bıçakla yaralama olayını, 10 farklı suçtan kaydı bulunan M.K'nin yaptığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonla M.K'yi, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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