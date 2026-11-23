Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken cadde ve sokaklar da sis altında kaldı.

Iğdır'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti kaplarken ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

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