Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına, gece boyunca etkisini sürdürdü. Çok sayıda ağaç kökünden sökülürken, çevredeki çöpler rüzgarın etkisiyle belirli alanlara savruldu.

Iğdır’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Gece yarısı etkisini artıran fırtına nedeniyle şehir merkezi ve mahallelerde birçok ağaç kökünden söküldü, bazı ağaçların ise dalları kırıldı. Şiddetli rüzgar, çevrede bulunan çöpleri de savurarak şehrin birçok noktasında dağınık görüntülere neden oldu. Normalde belirli alanlarda toplanmış olan çöpler, fırtınanın etkisiyle açık alanlara ve cadde kenarlarına yayıldı. Gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle kentte maddi hasar meydana gelirken, ortaya çıkan görüntüler fırtınanın etkisini gözler önüne serdi.