Iğdır'da bisikletle ilerleyen bir vatandaşın arkasından yaklaşan şüpheli, şahsın arka cebindeki cep telefonunu ve kılıfında bulunan kimlik ile banka kartlarını yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen D.N. isimli vatandaş, başka bir bisikletli şahsın hedefi oldu. Şüpheli, vatandaşın arkasından bisikletle yaklaşarak arka cebinde bulunan cep telefonunu, telefon kılıfının içerisinde bulunan kimlik kartını ve banka kartlarını fark ettirmeden alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaş, emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yeri ve ikametlere ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını belirledi. Yürütülen saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin M.Ö. (30) olduğu tespit edildi. Hakkında 10 adet kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.