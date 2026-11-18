Iğdır İl Özel İdaresi, 2026-2027 kış sezonunda kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için 45 personel, 23 ekip ve 39 araçla karla mücadele çalışması yapacak.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi öncesinde karla mücadelede kullanılacak araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını tamamladı.

Kış boyunca görev yapacak ekipler, olumsuz hava koşullarında kırsal köy yollarının açık tutulması ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak.

İl Özel İdaresi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ekber Gürcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve kırsal kesimde ulaşımın aksamaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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Karla mücadele çalışmalarında 45 personel ve 23 ekibin görev yapacağını dile getiren Gürcan, "Karla mücadele çalışmalarımızda kullanacağımız filomuzda 7 greyder, 1 rotatif, 6 V bıçaklı kamyon, 5 loder, 5 kazıcı yükleyici, 4 seyyar tamir ikmal ve treyler ile 11 pikap olmak üzere toplam 39 aracımız görevlendirilmiştir. Ayrıca ihtiyaç halinde devreye alınacak ek takviye araçlarımız da hazır durumdadır." dedi.