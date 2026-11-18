Kaza, dün gece, Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 76 AAP 768 plakalı kamyonet ile Y.E.A. idaresindeki 76 DK 094 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletin sürücüsü Y.E.A. ile yanındaki arkadaşı Ürtekin hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Ensar Ürtekin yaşamını yitirdi.

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