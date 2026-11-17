Olaydan birkaç gün sonra, şüphelilerden 3'ünün Türkiye'ye giriş yaptığı ve aynı mağazaya geldikleri tespit edildi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu 5 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araçlar tespit edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iki kıyafet mağazasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.