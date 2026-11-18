Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Iğdır'da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Iğdır'da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi'nde seyreden 76 DK 094 plakalı motosiklet, 76 AAP 768 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, motosikletten düşen Yusuf Ensar Ürtekin ve Emre Anar ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf Ensar Ürtekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Anar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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