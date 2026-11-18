Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf Ensar Ürtekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Anar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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