Iğdır'da etkili olan yağış ve sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Iğdır'da düşen hava sıcaklıklarıyla sabah saatlerinde etkili olan yağış ve sis günlük yaşamı etkiledi. Sis şehir merkezini ve çevre yollarını kapladı. Özellikle kara yollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Iğdır'da önümüzdeki 4 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen kentte, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.