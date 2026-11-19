Telef olan hayvanlar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.

Yapılan tespit çalışmasında, hayvanların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyunun telef olduğu belirlendi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu.

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