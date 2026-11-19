Iğdır'da çukura düşüp birbirlerini ezen 78 koyun telef oldu
Iğdır'da, çukura düşen koyunların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyun telef oldu.
Iğdır'da, çukura düşen koyunların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyun telef oldu.
Aralık ilçesinde çiftçilik yapan Aydın Talip'e ait koyun sürüsü, yayladan dönerken Melekli beldesi civarındaki bir çukura düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu.
Yapılan tespit çalışmasında, hayvanların birbirlerini ezmesi sonucu 78 koyunun telef olduğu belirlendi.
Telef olan hayvanlar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.
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