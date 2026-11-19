İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2022'de Ankara'daki bir husumetten kaynaklanan kavga sonucu iki kişiyi silahla yaralayan K.B'nin (61) yakalanması için çalışma yürüttü.

Ankara'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan ve 4 yıldır aranan zanlı, Iğdır'da yakalandı.

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