Yapılan araştırma sonucunda hırsızlığı yapanın M.Ö. olduğu belirlendi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının yakalanması için bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

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