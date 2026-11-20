Iğdır'da bisikletle kapkaççılık yapan zanlı tutuklandı
Iğdır'da bisikletle ilerlerken hareket halindeki başka bir bisikletlinin telefonunu çalan, kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalanan kapkaççı tutuklandı.
Iğdır'da bisikletle ilerlerken hareket halindeki başka bir bisikletlinin telefonunu çalan, kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalanan kapkaççı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Karadeniz Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen şüpheli, önünde hareket halindeki bisikletli D.N'nin arka cebindeki cep telefonunu çalarak uzaklaştı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının yakalanması için bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan araştırma sonucunda hırsızlığı yapanın M.Ö. olduğu belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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