IĞDIR'da bisiklet süren D.N.'nin arka cebindeki cep telefonu ve banka kartlarını çalan şüpheli M.Ö. (30), tutuklandı. Şüpheli hakkında 10 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak’ta meydana geldi. Caddede bisiklet kullanan D.N.'nin arka cebindeki siyah renkli cep telefonu ile telefon kılıfının içerisindeki kimlik kartı ve banka kartları yankesicilik yöntemiyle çalındı. D.N., polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarında da araştırma yaptı. Saha araştırmaları ve istihbari çalışmalarda şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Hakkında 10 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.